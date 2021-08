"Ermənistanda insan haqları ilə bağlı vəziyyət kəskin şəkildə pisləşib" - Araz Əlizadə

Ermənistanda baş verən hadisələr üç il bundan əvvəl Paşinyanın dövlət çevrilişi yolu ilə hakimiyyətə gəlməsindən sonra sürətləndi və kəskinləşdi. Lakin onu da vurğulamaq lazımdır ki, həmin proseslər üçün zəmin Ermənistanın müstəqilliyinin ilk günlərindən yaranıb. Hazırda hökm sürən qisasçılıq siyasəti, insan haqlarının pozulması halları Ermənistanda həmişə olub. Əlbəttə, Qərbin səssiz dəstəyi Paşinyanın əllərini açır və proseslərə təkan verir. Üç il əvvəl Paşinyan Soros Fondunun dəstəyi ilə hakimiyyətə gəldi. Heç şübhəsiz, bu gün baş verən repressiyalara Ermənistana dəstək verən ölkələr yaşıl işıq yandırıblar. Çünki ABŞ, Avropa İttifaqı və insan hüquqları sahəsində ixtisaslaşan müxtəlif təşkilatların baş verən cinayətləri görməzdən gəlməsini başqa cür izah etmək mümkün deyil. Bu, adi hala çevrilən və heç kəsi təəccübləndirməyən ikili standartların bariz nümunəsidir. Məsələn, Azərbaycanda siyasi məhbuslar olmadığı təqdirdə, həmin təşkilatlar ölkəmizdə siyasi məhbus taparaq insan haqlarının pozulmasından danışır. Həmçinin onlar Azərbaycana qarşı qərəzli mövqe sərgiləyərək yalanlarla dolu hesabatlar hazırlayır, eyni zamanda, Ermənistanda baş verən prosesləri görməzdən gəlir və ya hadisə lap gözəçarpan olanda standart qısa cümlələrlə öz “narahatlıqlarını” ifadə edirlər. 2019-cu ilin yanvarında Ermənistanda həbsxanada aclıq elan edən məhbus Mqer Yeqiazaryan vəfat edib. O, siyasətçi olmaqla yanaşı, həm də “haynews.am” saytının katibi idi. Onun ölüm xəbərinə Avropa İttifaqının baş komissarının nümayəndəsi Maya Kosyançiç heç nə ifadə etməyən “hadisə narahatlığımızı doğurur, qərəzsiz istintaqın aparılacağına ümidimiz var” şərhi ilə çıxış etdi. Qərb ölkələri və təşkilatları Ermənistanda baş verən hadisələrə demək olar reaksiya vermirlər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikirləri AZƏRTAC-a açıqlamasında Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyasının sədri Araz Əlizadə söyləyib.

Araz Əlizadə deyib: “Ümumiyyətlə, Ermənistanda insan haqları ilə bağlı vəziyyət kəskin şəkildə pisləşib. Ölkədə fərqli siyasi baxışları olan insanlar həbs edilir, polis təzyiqinə, işgəncələrə məruz qalırlar. Statistikaya əsasən, Ermənistanda həbsxanalarda ölüm sayı ildən-ilə artmaqdadır. Məhbusların məişət şəraiti çox aşağı səviyyədədir, onlar bir çox hallarda soyuq zirzəmilərdə işıqsız, nəmişlik və antisanitariya vəziyyətində saxlanılır. Bütün bunlardan əlavə, əhali müstəqilliyini itirmiş məhkəmə sisteminə də etimad göstərmir. Paşinyanın Konstitusiya Məhkəməsinə qarşı apardığı qanunsuz müharibə bir çoxlarının yadındadır. O, hakimlərin tərkibinin dəyişdirilməsi və “öz adamları”nın həmin pozisiyalara daxil edilməsi kimi qeyri-qanuni işlərdə gündəmdə olub.

Ötən il pandemiya ilə əlaqədar hökumət mediaya bəzi məhdudiyyətlər qoydu. Bunu müsbət qarşılamayan ATƏT və Sərhədsiz Reportyorlar təşkilatı Ermənistanın bu addımını kəskin tənqid etdi. Həmçinin hökumət və polis mediaya müdaxilə edərək vəziyyətdən sui-istifadə edirdi.

2020-ci ildə İfadə Azadlığını Müdafiə Komitəsi (CPFE) jurnalistlərə qarşı zorakılıq nəticəsində 6 xəsarət faktı haqqında məlumat verib. Bu il isə həmin say artaraq 7 hadisədə 9 xəsarətə çatıb. Lakin həmin rəqəmlər təşkilatların qeydə aldığı faktlardır, real rəqəmlər isə bundan artıqdır. Ermənistanda son illərdə ifadə azadlığı məhdudlaşdırıldığı üçün obyektiv fikir müxtəlifliyi olmayıb. Məsələn, Qeorqi Vanyanın feysbukda Ermənistanı Azərbaycanla dialoqa çağırışından sonra polisə dəvət olunması və cərimələnərək ondan yazının silinməsinin tələb edilməsini göstərmək olar. Bundan əlavə, Ermənistanın Jurnalistlər İttifaqının üzvü Nairi Oxikyan İkinci Qarabağ müharibəsi haqqında çəkdiyi sənədli filmdən sonra təzyiqlərə məruz qalıb. Öz filmində Ermənistan hakimiyyətini tənqid etdiyinə görə jurnalist Milli Təhlükəsizlik Xidmətinə çağırılıb, telefonu əlindən alınıb və şübhəli şəxs elan edildiyi bildirilib. Bütün bunlar Ermənistanın apardığı nifrət və qisasçılıq siyasətinin bir hissəsidir.

“Freedom House” tərəfindən nəşr edilən və ölkədə demokratiya səviyyəsini ölçən “Nations Transit”in hesabatına əsasən, 2020-ci ildə Ermənistan 100 üzərindən 33 bala layiq görülüb. Həmçinin Ermənistan 2021-ci ildə Dünya Azadlıq hesabatında qismən azad dövlətlər siyahısına salınıb. Lakin bu hesabatlar Azərbaycana qarşı qərəzli şəkildə yanaşan təşkilatlar tərəfindən hazırlanıb.

Dünya Azadlıq Hesabatı isə tamamilə absurd məntiqlə hazırlanan bir hesabatdır. Həmin hesabatda Ermənistan qismən azad dövlətlər siyahısına daxil edilib. Hesabatı hazırlayanlar Ermənistanda qismən də olsa azadlığı harada görüblər? Həmin hesabatda ölkəmiz Ermənistandan daha aşağı pozisiyalarda yerləşir ki, bu da bariz qərəzli yanaşmanın, ikili standartların nümunəsidir.

Ümumilikdə, nifrət, faşizm ideologiyası Ermənistanda dövlət siyasətinə çevrilib. Faşistlərə qulluq edən satqınlar Ermənistanda qəhrəman statusu alıb, onlara abidələr ucaldılıb. İsraillə Azərbaycanın dost, qardaş münasibətlərinə, ölkəmizə verdiyi dəstəyinə görə isə ötən ilin payızında müharibə zamanı Yerevandakı Holoksot və Soyqırımı abidələri 2 dəfə vandalizmə məruz qalıb. Bu da Ermənistanda hökm sürən faşist ideologiyasının fəsadlarından biridir.

“Bütün bunlar Ermənistanı uçuruma aparan yoldur. Onlar bunu nə qədər tez dərk etsələr, bir o qədər özləri üçün yaxşı olacaq. Ermənistan faşist, millətçi ideyalardan imtina etməli, həmçinin qonşu ölkələrə ərazi iddiaları irəli sürmədən, normal qonşuluq münasibətlərinə başlamalıdırlar. Lakin bu gün baş verənlərə baxanda bütün bunlar insana reallıqdan uzaq bir yuxu kimi gəlir”, - deyə partiya sədri bildirib.

