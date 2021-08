Türkiyədən sevindirici xəbər gəldi: Yeni ştammlar belə acizdir...

"Aparılan araşadırma zamanı məlum olub ki, TURKOVAC peyvəndi koronavirusun "Alfa" ştammına (Britaniya) qarşı 100% effektlidir.

Metbuat.az TRT HABER-ə istinadla xəbər verir ki, bu barədə professor Dr. Aykut Özdarendeli məlumat verib.

"Erciyes Üniversiteti Peyvən Araşdırma və İnkişaf Mərkəzi (ERAGEM) olaraq TURKOVAC peyvəndi ilə bağlı klinik tətbiqdən öncə işlər tamamlanıb. Yerli peyvənd 3-cü fazaya yeni keçdi. İndi istifadə üçün təsdiq almadan öncəki - minlərlə könüllüyə tətbiq edilməsi mərhələsindəyik. Bundan sonrakı mərhələ yaxşı nəticə verdiyi halda kütləvi olaraq istifadədir", - professor bildirib. (publika.az)

