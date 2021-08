Azərbaycanda karantin rejimi sərtləşdirilir? - VİDEO

Son dövrdə Azərbaycanda koronavirusa yoluxma və bununla bağlı ölüm hallarının sayında kəskin artım müşahidə olunur.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bəzi qaydaların yumşaldılması, turizm mövsümünün açıq olması artım sayına təsir göstərir. İnsanlar arasında laqeydlik və təhlükəsizlik tədbirlərinə cidddi əməl olunmaması da bu rəqəmləri artırır. Nəzərə alsaq ki, yeni ştammın yoluxuculuğu daha yüksəkdir və daha tez yayılır, demək, qaydalara əməl etmək də əvvəlkindən daha ciddi olmalıdır.

Baş infeskionist Təyyar Eyvazov deyir ki, vəziyyət bu gün ən pis həddə olmasa da ona doğru dəyişə bilər. Bəzi məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması o demək deyil ki, gigiyenik qaydalara olan tələb də aradan qaldırılıb.Pandemiyanın tələb etdiyi əsas qaydalar gözlənilməsə, istənilməyən mənzərə yenidən yarana bilər.

Səhiyyə Nazirliyi açıqlayıb ki, koronavirusa yoluxma və ölüm halları vaksinasiya olunmayanlar arasında yüksəkdir. Peyvənd yoluxmanın qarşısını tam almasa da, xəstəlik dövründə ağırlaşma və ölüm hallarını kifayət qədər azaldır. Dünya təcrübəsi göstərir ki, vaksinasiya sayəsində yüz minlərlə insanın həyatı xilas olunur.

Yoluxma sayının nəzarət olunmayacaq həddə çatmamağı və yenidən sərt qapanmaların tətbiq olunmaması üçün gigiyenik qaydalara riayət etmək, vaksinasiya prosesinə dəstək vermək çox vacibdir.

