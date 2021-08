19 yaşlı gənc faciəvi şəkildə həlak oldu - Ölümünü özü VİDEOYA ÇƏKDİ

Rusiyada 19 yaşlı gənc sosial şəbəkə üçün strim hazırlayarkən həlak olub. Metbuat.az oxu.az-a istinadla xəbər verir ki, hadisə Abakan şəhərində baş verib. Gənc maraqlı süjet xatirinə velosipedi ilə qarşı yola çıxıb, nəticədə “Lexus LX” markalı avtomobillə toqquşub. Polisdən bildirilib ki, gəncin canlı yayım aparması faciənin səbəblərindən biridir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.