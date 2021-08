Bu günə olan ulduz falı - BÜRCLƏR

Qoç - gün problemlər vəd edir. Çətinliklərin öhdəsindən tezliklə və effektiv şəkildə gəlməyə çalışın. Müşkül vəziyyətlərdən asanlıqla çıxış yolu tapmağınız yaxın ətrafınızdakı insanları təəccübləndirəcək. Başqalarının çözə bilmədikləri məsələləri həll etməyə çalışın. Qələbələrinizə və uğurlarınıza diqqət cəlb etməkdən çəkinməyin. Nüfuzlu insan sizinlə maraqlanmağa başlayarsa, etibarlı tərəfdaş və sərmayədar tapa bilərsiniz.

Günün ikinci yarısı yeni tanışlıqlar üçün sərfəlidir. Zahiri görkəminizə fikir verin. Ağır fiziki iş məsləhət deyil. Axşam saatlarında gəzintiyə çıxmaq olar.

Buğa - maraqlı işgüzar təkliflər istina deyil. Belə təklifləri çox düşünmədən qəbul etmək olar. İdeya və planlarınızdan birini reallaşdıra bilərsiniz. Peşəkar fəaliyyət müstəvisi genişlənəcək. Yeni öhdəliklər və işlər sizi narahat etməsin. Qətiyyətlə, effektiv şəkildə çalışın. Yeni müttəfiqlə tərəfdaşlıq uzunmüddətli və məhsuldar olacaq.

Günün ikinci yarısında maliyyə fonu əlverişlidir. Alış-veriş etmək olar. Fəqət, yalnız zərurət duyulan əşyalar alın.

Əkizlər - asan gün deyil. Bütün imkanlardan yararlanmağa çalışın. Səfər və ya yeni layihə uğur vəd edir. Əhvalınız yaxşılaşacaq. Yeni tanışlıqlar xoş emosiyalar bəxş edəcək. Maraqlı işgüzar təklif səslənə bilər.

Mürəkkəb işi əməkdaşlıq etdiyiniz insanla birlikdə görməyə can atın.

Günün ikinci yarısında yaranan ideyalar müşkül, həyata keçirilməsi çətin təsir bağışlaya bilər. Fəqət, niyyətinizi həyata keçirə bilərsiniz. Maliyyə baxımından əlverişli gündür. Əhəmiyyətli gəlir əldə edə bilərsiniz.

Xərçəng - maraqsız söhbətlər və müzakirələr xeyli vaxt alacaq. Rəğbət bəsləmədiyiniz insanlardan uzaq durmağa çalışın. Emosional fon stabil deyil. Əhvalınız sürətlə dəyişəcək. Baş verənlərin səbəblərini özünüz də bilmirsiniz.

Diqqətli olun. Yoxsa ən sadə və rutin işlərdə belə, kobud səhvlərə yol verəcəksiniz.

Günün ikinci yarısında yaxınlarınız və ailə üzvlərinizlə münasibətləri gərməyin. Sevdiyiniz insanın xətrinə dəyməyin. Soyuqqanlı və təmkinli olun.

Axşam saatlarını ailəvi istirahətə həsr edin.



Şir - darıxdırıcı, cansıxıcı, yeknəsək işlə məşğul olmaq məcburiyyətindəsiniz. Diqqətli və sayıq olun. Dostlar sizə yardım etsələr də, işlərin ən önəmli hissəsini təkbaşına görməli olacaqsınız. Maliyyə məsələlərində yanlışlıqlara yol verməyin. İmkanlarınızı olduğundan artıq qiymətləndirməyin. Bədxərclik və israfçılıq etməyin.

Günün ikinci yarısında yaşam tonusunun səviyyəsinin aşağı düşməsi istisna deyil. Səhhətinizdə kiçik problemlər yarana bilər. Ailə və məişət qayğılarının çözülməsini təxirə salmayın.

Qız - sakit və rahat gündür. Ciddi hadisə baş verməyəcək. Əvvəllər başladığınız işləri başa çatdırın. Yeni layihələr və ya planları nəzərdən keçirmək olar. Onlardan birini reallaşdırmaq fikrinə düşsəniz, tək çalışmayın.

Günün ikinci yarısında peşəkar fəaliyyət sahəsində fərqli istiqaməti seçmək olar. Səfər və ya səyahət əhvalınızı yaxşılaşdıracaq. Romantik münasibətlər baxımından o qədər də pis gün deyil. Buna rəğmən, sevdiyiniz insanla münasibətlərdə sərinləşmələr ola bilər.



Tərəzi - mühüm qərar qəbul etmək gərəkdir. Çox düşünməyin, yekun həlli təxirə salmayın. Bütün amilləri nəzərə alın. Kimlərsə sizə bilərəkdən yalan məlumatlar verərək planlarınızı alt-üst etməyə çalışır. Hüquqlarınızın pozulması və ya əmlakınızın mənimsənilməsi cəhdinin qarşısını qətiyyətlə alın.

İradəli, ötkəm olun.

İşlərinizdən bixəbər insandan günün ikinci yarısı yardım gözləməyin. Hisslərinizi ailə üzvləri və ya dostlarla bölüşə bilərsiniz. Səmimi, cəsarətli olun.



Əqrəb - günün ilk yarısı narahat, qarışıq və laübəli olacaq. İşlər çoxdur. Məqsəd və hədəfləri dəqiqləşdirin, nə istədiyinizi anlayın. Xaotik, mənasız fəaliyyət əhvalınızı korlaya bilər. Bu səbəbdən də fəaliyyət planı hazırlayın və yaxın ətrafdakı insanların sizi yoldan sapdırmaq cəhdlərinə rəğmən plan üzrə hərəkət edin.

Günün ikinci yarısında müsbət təmayüllərin təsiri güclənəcək. Özünüzü daha əmin və rahat hiss edəcəksiniz. Dostlarla həmfikirlər yardım edəcək, yaxşı məsləhətlər verəcəklər.

Oxatan - mürəkkəb, qarışıq gündür. Heç bir səbəb olmadan münaqişələr yaranır. Ətrafınızdakı insanlara qarşı ağır iradlarla çıxış etməyin. Yerinə yetirilməsi çətin tələblər səsləndirməyin. Hər şeydən və hər kəsdən narazılıq sizi daha cazibədar etməyəcək. Normal davranmasanız, dəyər verdiyiniz münasibətlərdə sərinlik yarana bilər.

Günün ikinci yarısında bir qədər tək qalın, müstəqil çalışın. Uzunmüddətli planlar quranda bilin ki, dəyişikliklər qaçılmazdır. Aldığınız məlumat bəzi prioritetlərə yenidən baxılmasını tələb edir.

Axşam saatlarında normal istirahət edin.

Oğlaq - işlər həddən artıqdır və istirahət etməyə, dincəlməyə vaxt qalmır. Üstəlik, yaxın ətrafınızdakı insanlar sizə üz tutaraq probelmlərinin həllində yardım istəyirlər. Hər şeyə rəğmən, bir qədər tənəffüs etməyə, dincəlməyə vaxt tapın.

Qüvvələrinizi bərpa edin.

Günün ikinci yarısında ehtiyatlı olun. Travma riskləri var. Mürəkkəb alətlər və mexanizmlərlə işləyərkən sərvaxt olun. Yağlı və ağır yeməklər yeməyin. Rasionunuzda meyvə-tərəvəzin bol olmasına fikir verin.

Dolça - parlaq ideyalar və problemlərin həllinin münasib variantlarının tapılması üçün yaxşı gündür. Yeni maraqlar və istəklər yaranacaq. Yaradıcılıq potensialınızın səviyyəsi yüksəkdir. Planlarınızı həyata keçirməkdə sizə yardım edə biləcək insanları tapın.

Günün ikinci yarısında gəlir və qiymətli hədiyyənin alınması istisna deyil. Yaxın ətrafınızdakı insanların diqqət izharını görürsünüz. Amma olaylar ciddi deyil.

Yeni tanış olduğunuz insana tam inanmayın. Səbatsız etimadın fəsadları ağır olur.

Balıqlar - təxribatlara uymayın, fırıldaq qurbanı olmayın. Sərt və iradəli olun. Yaxın ətrafınızdakı insanların təsiri aldına düşməyin. Tənbəl və yaramaz insanın sizdən bəhrələnməsinə imkan verməyin. Yaranan problemlərin əksəriyyətini müstəqil fəaliyyətlə həll etməli olacaqsınız. Öz işlərinizi təxirə salaraq başqalarının problemlərinin həlli ilə məşğul olmayın.

Günün ikinci yarısı ailə və məişət problemlərinin həlli üçün əlverişlidir. Problemləri sürətlə həll edin, fəaliyyətdən həzz alın. İmiclə eksperimentlər aparmaq olar.



Milli.az





