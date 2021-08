Amerika Birləşmiş Ştatlarının Kaliforniya əyalətində 1 aydır ki, davam edən yanğınlar səngimək bilmir.

Metbuat.az ABŞ-nın KİV-nə istinadən xəbər verir ki, "Dixie" adlandırılan yanğınlar səbəbindən 200 min hektar ərazi külə dönüb. Yanğının sadəcə 1/5 hissəsi nəzarərə alınıb. Yanğının Los-Ancelesin daha böyük meşələrinə keçdiyi və 600-dən çox yaşayış binasının yarasız hala düşdüyü qeyd edilir.

Qeyd edək ki, 800-dən çox əhalisi olan "Greenville" kəndi külə dönüb.

