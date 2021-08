“Faytonçu” ləqəbi ilə tanınan müğənni Nazim Pişyarinin övladının xeyir işi olub.

Metbuat.az baku.ws-a istinadən verir ki, sənətçi oğlu Kamilə toy edib.

Məclis paytaxtda açıq havada fəaliyyət göstərən məkanlardan birində baş tutub. Toyda Əməkdar artist Rəşad İlyasov da iştirak edib. O şəsxi “Instagram” hesabında toydan görüntüləri paylaşaraq, “Bu gün “Faytonçu” Nazimin oğlu Kamilin toyudur. Allah xoşbəxt etsin” sözlərini əlavə edib.

