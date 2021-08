Müğənni Günel Zeynalova geyimlərinə xərclədiyi pullardan danışıb.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi qazancının çoxunu brend paltarlar almağa sərf etdiyini bildirib.

O, qardaşı Tunar Rəhmanoğlunun toyunda geyindiyi paltara 17 min lirə, təxminən 3381 manat ödədiyini açıqlayıb.

