Təhsil Nazirliyi vaksin vurdurmayan valideynlərin övladlarının məktəbə buraxılmayacağı ilə bağlı yayılan məsələyə münasibət bildirib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, nazirlikdən verilən məlumatda Təhsil Nazirliyi tərəfindən ümumi təhsil müəssisələrinə qeyd edilən məsələ ilə bağlı heç bir tələbin qoyulmadığı və bu mövzuda tapşırıq verilmədiyi qeyd edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.