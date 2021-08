Azərbaycan çempionatlarında 60 komanda iştirak edib

Bu həftə Azərbaycan Premyer Liqasında 2021/22 mövsümü start götürəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, sayca 30-cu olacaq ölkə çempionatı yubiley xarakteri daşıyır. 1992-ci ildən keçirilən yarışda indiyədək 60 klub mübarizə aparıb. Onlardan yalnız ikisi – “Neftçi” və “Qarabağ” bütün mövsümlərdə mükafatlar uğrunda mübarizə aparıb. Əvvəlki 29 çempionatın ümumi cədvəlinə də bu iki komanda başçılıq edir. Qələbəyə görə üç xalın hesablandığı cədvəldə “Neftçi” 1-ci, “Qarabağ” 2-cidir. Bakı klubunu Ağdam təmsilçisindən cəmi üç xal ayırır. 3-cü sırada qarşıdakı mövsümün daha bir iştirakçısı “Keşlə” qərarlaşıb. Liderlər cari mövsümdə 1-ci yer uğrunda öz aralarında mübarizə aparacaqsa, 3-cü pillənin dəyişəcəyi gözlənilmir.

İlk “onluq”da mövsümün daha bir iştirakçısı “Qəbələ” də var. “Keşlə” kimi “qırmızı-qaralar”ın da mövqeyi dəyişməz qalacaq.

14-cü olan “Sumqayıt” iki pillə irəliləmək şansına malikdir. Eyniadlı şəhərin ən yaxşı komandası olmaq üçün sumqayıtlılara 2 xal lazımdır.

Digər klubların irəliləmək imkanları daha çoxdur. 19-cu olan “Zirə” də, 30-cu olan “Səbail” də, 37-ci olan “Sabah” da 2021/22 mövsümünün nəticələrinə əsasən ümumi sıralamada xeyli irəliləyə bilər.

Qeyd edək ki, texniki nəticələr cədvəldəki top fərqinə daxil edilməyib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.