Azərbaycanın 17 yaşadək qızlardan ibarət yığmasının inzibatçısı dünyasını dəyişib.

Metbuat.az fanat.az-a istinadən xəbər verir ki, 30 yaşlı Ramal Mirzəyev bazar günü həyatını itirib.

Yığmanın düşərgəsindən saytımıza məlumatı təsdiqlədilər. Onun intihar etdiyi bildirilir. Hələlik intiharın dəqiq səbəbi bəlli deyil. Bununla bağlı, polis istintaq aparır.

