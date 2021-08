Meşə yanğınlarının demək olar ki, tamamən lokallaşdırıldığı Türkiyədə ara-sıra yeni yanğın ocaqları meydana gəlir.

Metbuat.az bildirir ki, belə yanğınlardan biri axşam saatlarında Bodrumda başlayıb.

Gümüşlük məhəlləsi yaxınlığındakı sahədə meydana çıxan yanğın qısa müddətdə böyüyüb və hazırda yaşayış yerlərinə doğru genişlənməkdədir.

Yanğının nəzarət altına alınması üçün müvafiq işlər aparılır.

