"İnter"in futbolçusu Raca Nainqqolanla yollarını ayırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klubun rəsmi saytı məlumat yayıb. Tərəflər müqaviləyə qarşılıqlı razılaşma əsasında xitam verib.

Qeyd edək ki, Nainqqolanın "İnter"lə müqaviləsi 2022-ci ilin yayına qədər idi.

