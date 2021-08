Sosial şəbəkələrdə yayılan valideynləri vaksin olunmayan şagirdlər məktəbə buraxılmayacaq mövzusu insanlar tərəfindən ciddi müzakirələrə səbəb olub.

Mövzu ilə əlaqədar Təhsil Nazirliyinin sözcüsü Cəsarət Valehov Baku TV-yə açıqlama verib.

O bildirib ki, nazirlikdən qeyd olunan məsələ ilə bağlı heç bir tələb qoyulmuyub və bu mövzuda heç bir tapşırıq verilməyib.

Daha ətraflı Baku TV-nin süjetində:

