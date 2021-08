Erməni deputatdan 44 günlük müharibə ilə bağlı ŞOK ETİRAF

"Mən bu informasiyaları açıqlasam, aləm qarışacaq”.

“44 günlük müharibəni araşdırmaq məqsədi ilə komissiyanın formalaşdırılmasını səbrsizliklə gözləyirəm. Müharibə ilə bağlı məndə olan ciddi informasiya barədə tez bir zamanda məlumat vermək istəyirəm".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu hakim partiyadan olan deputat Eduard Aqacanyan parlamentdə bəyan edib.

O əminliklə bildirib ki, hüquq-mühafizə orqanlarının və istintaq komissiyasının fəaliyyətinin yekunu olaraq cəmiyyət istər indiki, istərsə də əvvəlki hakimiyyətin fəaliyyəti ilə bağlı suallara cavab tapacaq: “Bütün məsələlərə siyasi və hüquqi qiymət veriləcək”.

