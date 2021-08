Yoluxma çox olarsa, karantin rejiminin sərtləşdirilməsi zərurətə çevrilə bilər - HƏKİM AÇIQLADI

Azərbaycanda karantin rejiminin yumşaldılmasına, o cümlədən toyların keçirilməsinə, restoran və ticarət obyektlərinin, metronun açılmasına müəyyən karantin qaydaları çərçivəsində icazə verildi. Lakin əfsuslar olsun ki, bu qaydalara tam riayət olunmur və nəticədə yoluxma saylarında artım müşahidə olunmaqdadır. Yoluxma sayı həddən artıq çox olarsa, nəzarətdən çıxarsa karantin rejiminin sərtləşdirilməsi də zərurətə çevrilə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Trend-ə Kliniki Tibbi Mərkəzin koronaviruslu xəstələrin müalicəsi şöbəsinin rəhbəri, həkim-infeksionist Fərrux Sədirov deyib.

F.Sədirov bildirib ki, yoluxma saylarında artımın səbəblərindən biri də "Delta" ştammının çox yoluxdurucu olmasıdır:

"Bu məsələdə bizə ancaq vaksinasiya kömək ola bilər. Nə qədər çox vaksin olunan olsa, biz yoluxma zəncirini bir o qədər tez qıra bilərik. Vaksinasiya sürətli şəkildə davam etməlidir. Vətəndaşlar vaksinasiyadan imtina etməməlidirlər".

F.Sədirov əlavə edib ki, nə qədər yumşalmalar olsa da qorunma tədbirləri hər zaman keçərlidir:

"Ən yaxşı qorunma tədbiri məsafədir. Məsafəni gözləmiş olsaq virusa yoluxma təhlükəsini önləmiş olarıq. Digər bir məqam isə ondan ibarətdir ki, bir çox vətəndaşlar vaksinasiydan sonra qoruma tədbirlərinə əməl etmirlər. Birinci doza bizi qorumur, ikinci doza vurulduqdan 14 gün sonra qoruyuculuq yaranır. Ancaq insanlarda birinci vaksini vurdurduqdan sonra arxayınlıq yaranır və öz çevrəsində qoruma tədbirlərinə tam əməl etmir. Müşahidələrimiz də göstərir ki, yoluxanların əksəriyyəti 1-ci vaksinlə 2-ci vaksinin arasında olan müddət ərzində yoluxur. Birmənalı olaraq vaksin vurdurduqdan sonra da biz özümüzü qorumalıyıq".

