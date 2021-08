Bu yollarda tıxac var - SİYAHI

Səhər saatlarında Bakının bir çox küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunur.

Bakı Nəqliyyat Agentliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, tıxac olan yollar aşağıdakılardır:

1. Bakı – Sumqayıt şossesi – (Xırdalan dairəsi istiqamətindən başlayaraq,Avtovağzal metro stansiyasının yaxınlığına qədər,20 Yanvar dairəsi istiqamətində) sıxlıq

2. Ziya Bünyadov prospekti – Əsas yol (Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən başlayaraq,DİN Hospitalın qarşısına qədər olan hissə,20 Yanvar dairəsi istiqaməti üzrə nisbətən sıxlıq müşahidə olunur. Səbəbi isə,Yol – nəqliyyat vasitələrinin çoxluğudur. 3. Binəqədi şosesi – (Əsasən,Biləcəri – Baksol yolu ilə kəsişməyə qədər,Şəhər istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqdadır.Sıxlıq başlayan hissədə heç bir küçə kəsişməsi yoxdur). 4. Tbilisi prospekti – Əsas yol - (20 Yanvar dairəsindən başlayaraq,əsasən,Abdulvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişməyə qədər,şəhər istiqamətində) sıxlıq 5. Heydər Əliyev prospekti – Əsas yol - (Koroğlu metro stansiyasını keçdikdən sonra,Bağırov körpüsü istiqaməti,eyni zamanda Şəhər mərkəzi istiqamətində) sıxlıq

