Qüdsdə yaşayan bir şəxsin dükanına Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğanın şəklini asması İsrail polisini hiddətləndirib.

Metbuat.az İHA-ya istinadən xəbər verir ki, fələstinli İmad Əbu Xədicə bu hərəkətinə görə cərimələnib. O, bunun səbəbini soruşsa da, tək eşidiyi cavab "Qadağandır" olub.

