Messi Parisdə belə qarşılandı - VİDEO

Xəbər verdiyimiz kimi, 18 ildir ki, "Barcelona"da oynayan məşhur və peşəkar futbolçu Lionel Messi bu klubdan ayrılaraq Fransa PSJ-nə keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Barcelona" ilə yollarını ayıran futbolçu yeni klubu ilə müqavilə imzalamaq üçün dünən Parisə yolanıb. Futbolçunu isə Fransa əhli böyük bir təntənə ilə qarşılayıb.

Həmin anları təqdim edirik:



Qeyd edək ki, 34 yaşlı futbolçu 2 illik sözləşməyə imza atıb. Müqavilənin müddəti sonradan daha bir il artırıla bilər. PSJ-yə keçidi ilə bağlı təəssüratlarını bölüşən ulduz futbolçu bildirib: "Bu klubda hər şey mənim hədəflərimlə üst-üstə düşür. Burada necə istedadlı kollektiv və məşqçilər heyətinin olduğunu bilirəm. Klub və azarkeşlər üçün xüsusi bir şey yaratmağa kömək etmək əzmindəyəm. "Park de Prens"də meydana çıxmağı səbirsizliklə gözləyirəm".



