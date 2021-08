Respublika üzrə bütün pensiyaların ödənişinin tam yekunlaşacağı tarix açıqlanıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentindən məlumat verilib.

Qeyd edilib ki, avqustun 13-də güzəştli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslər də daxil olmaqla respublika üzrə bütün pensiyaların ödənişi tam yekunlaşacaq.

