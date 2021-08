PSJ Messinin formasını satışa çıxardı - Bir saat ərzində...

Fransanın PSJ ( Paris Saint- Germain) klubu Lionel Messini rəsmi olaraq klubuna transfer etdikdən sonra futbolçunun formalarının satışına başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ulduz futbolçunun azarkeşləri bir saatdan az müddətdə 250 000 formanın hamısını alıblar. Qiymətlərə gəldikdə isə hazırda üç versiyada forma satılır: orijinal klub formasının qiyməti 186 dollar, stadion versiyalı ev forması 127 dollar və 104 dollarlıq "stadion versiyası".

Qeyd edək ki, Messi Fransanın PSJ -si ilə 2+1 illik müqavilə imzalayıb. Messi yeni komandasında 30 nömrəli formanı geyinəcək.

