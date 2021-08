"Tiktok" "Facebook"la rəqabətdə irəlidədir

Qısa zamanda özünə geniş istifadəçi sayı qazandıran "TikTok" digər sosial şəbəkələrlə güclü rəqabətdədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, 2020-ci ildə tiktok ən çox endirilən sosial şəbəkə olub. 2019-cu ildə 4-cü yerdə qərarlaşsa da, bu dəfə hətta "facebook"u da ötüb. Çin istehsalı olan bu platforma bir çox ölkələr tərəfindən qadağan edilməsinə baxmayaraq yenə də birinciliyini əldən vermir.

Qeyd edək ki, qısa videolar çəkərək paylaşılan bu platromadan ən çox gənclər istifadə edir. Lakin "əyləncəli" videolar çəkmək üçün təhlükəli yollara əl ataraq həlak olanların sayı da az deyil .

