Ötən ilin noyabrın 10-dan bu günə qədər işğaldan azad edilən ərazilərdə minaya düşmələri nəticəsində həlak olan və yaralanan mülki şəxslərin sayı açıqlanıb.

Baş Prokurorluğun Mətbuat xidmətindən Metbuata.az-a verilən məlumata görə, həmin müddətdə 23 nəfər həlak olub. 36 nəfər mülki şəxs isə azad olunmuş ərazilərdə minaya düşmələri nəticəsində müxtəlif dərəcəli bədən xasərətləri alıblar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.