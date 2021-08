Bu ilin I yarımilində 512 uşağın doğumu qeydiyyata alınmayıb

Bu ilin birinci yarımilində 288 uşağın doğumu bilavasitə xəstəxanalarda qeydiyyata alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu “Ədliyyə xidmətləri: qeydiyyat və notariat orqanlarının fəaliyyəti” mövzusunda keçirilən onlayn brifinqdə Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının reyestri xidmətinin rəisi Reyhanə Kərimova bildirib. O, bildirib ki, hələ də kəndlərdə, qəsəbələrdə doğumu qeydə alınmayan uşaqlar aşkar olunur:

“Əməkdaşlarımız kənd-kənd gəzib maarifləndirmə işi aparır. Bunun nəticəsi olaraq, bu ilin 6 ayında 512 uşağın doğumunun qeydiyyata alınmadığı aşkarlanıb. Onların da 485-nin doğumu artıq dövlət qeydiyyata alınıb, qalanlarının isə məhkəmə ilə doğum faktının müəyyən olunması üçün hüquqi yardım göstərilib”.

