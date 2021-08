Ermənistan müxalifət və hakimiyyət partiyaları arasında dava düşüb.

Metbuat.az erməni KİV-nə istinadən xəbər verir ki, müxalif Daşnaksütyun Partiyası və “Ermənistan” fraksiyasının üzvü İşxan Saqatelyanın Ermənistan hökumətini tənqid edib. Onun çıxışından sonra parlamentdə əlbəyaxa dava olub. Belə ki, hakim partiyadan olan Alen Simonyan ona sərt reaksiya verib. Tərəflər bir-birini "təslimçi" və "torpaqsatan" adlandırıblar.

