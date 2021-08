Ekologiya və təbii sərvətlər naziri Muxtar Babayev Qəbələdə dağlıq ərazidə baş verən yanğın ərazisindədir.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, nazir yanğın baş verən əraziyə baş çəkib.

Qeyd edək ki, hazırda yanğının söndürülməsi istiqamətində operativ tədbirlər həyata keçirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.