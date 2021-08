Qarabağada hər an anti-terror əməliyyatı başlaya bilər - TƏCİLİ / VİDEO

Son günlər Ermənistanın üçtərəfli bəyanatı kobud şəkildə pozaraq, öz silahlı qüvvələrinin şəxsi heyətini Rusiya Federasiyası sülhməramlı qüvvələrinin müvəqqəti yerləşdirildiyi Azərbaycan ərazilərinə daşıması, Muxtarkənd, Şuşakənd məntəqələri yaxınlığında, eləcə də Kəlbəcər və Laçın rayonlarının inzibati hüdudlarının şərq istiqamətindəki ərazilərdə yeni erməni postlarını qoyması halları müşahidə olunur.

Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi bununla bağlı rəsmi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Azərbaycan Ordusu tərəfindən adekvat tədbirlər görülür və bu kimi hallara imkan verilmir.

Bundan əlavə, Müdafiə Nazirliyi Rusiya sülhməramlılarına xəbərdarlıq ünvanlayıb. Qeyd olunub ki, Rusiya Federasiyası sülhməramlı qüvvələri üçtərəfli bəyanatın müddəalarına uyğun olaraq müvəqqəti dislokasiya olunduqları Azərbaycan ərazilərində Ermənistan silahlı qüvvələrinin yerləşdirilməsi hallarına son qoymalıdır.

Belə hallar davam edərsə, Azərbaycan tərəfi hansı addımları atmalıdır?

Mövzu ilə bağlı hərbi ekspert Ədalət Verdiyevin açıqlamasını təqdim edirik:

