Virusa yoluxub sağalan uşaqların səhhətində bu problemlər yaranır - Baş pediatr AÇIQLADI

Risk qrupuna daxil olan bəzi uşaqlar koronavirusu ağır keçirir. Məsələn, 1 yaşdan aşağı, hər hansı xroniki, yəni ürək, böyrək xəstəlikləri olan, serebral iflicdən, xərçəngdən əziyyət çəkən, əvvəldən və ya sonradan yaranan immunitet çatışmazlığı olan uşaqlar digərlərinə nisbətən xəstəliyi ağır keçirə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu ARB24-ün "Gündəm" verilişinə açıqlamasında Səhiyyə Nazirliyinin baş pediatrı Erkin Rəhimov deyib. O bildirib ki, koronaya yoluxub sağalan uşaqların səhhətində bəzi problemlər yaranmağa başlayır:

"Əvvəl düşünürdük ki, koronavirus yalnız qış aylarında yayılır. Lakin sonradan gördük ki, bu, hər cür havada yayılan xəstəlikdir. Pandemiyanın başlanğıcında uşaqlar çox az xəstələnirdi və xəstəliyi çox yüngül keçirirdi. Ona görə də biz həkimlər deyirdik ki, çox narahat olmağa dəyməz. Lakin 2020-ci il aprelin sonunda İngiltərədə koronadan sonra kavasaki sindiromuna bənzəyən iltihabi proses müşahidə edildi. Onun adı isə “MİS C” sindromudur. O, sağlam uşağ koronaya yoluxub, sağalmasından sonra əmələ gəlir. Başlanğıcda onun müalicəsində çətinliklər çəkdik".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.