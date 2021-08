Türkiyənin Kasatmonu, Bartın və Sinop şəhərlərində leysan yağışlar ciddi fəsadlar törədib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyi (AFAD) bildirib. Məlumata görə, təbii fəlakət nəticəsində Kastamonuda 2 nəfər ölüb, Bartında isə 1 nəfər itkin düşüb.

Hazırda bu ərazilərdə axtarış-xilasetmə tədbirləri həyata keçirilir, təxliyə işləri görülür.

