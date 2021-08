Azərbaycan Premyer Liqasının vitse-çempionu “Qarabağ” bu gün növbəti avrokubok matçına çıxacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ağdam təmsilçisi Konfrans Liqasının III təsnifat mərhələsinin cavab oyununu keçirəcək.

Kipr təmsilçisi AEL-lə üz-üzə gələn klubun oyunu Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək.

Konfrans Liqası

III təsnifat mərhələsi, cavab oyunu

12 avqust

20:00. “Qarabağ” (Azərbaycan) – AEL (Kipr)

Baş hakim: Kristo Tohver (Estoniya)





