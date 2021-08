Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyası (IFFHS)Azərbaycan futbol tarixinin rəmzi komandasını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ən yaxşı "11-lik"də aşağıdakı oyunçular yer alıb:

Qapıçı: Sergey Kramarenko

Müdafiəçilər: Rafiq Quliyev, Vladimir Bruxti, Vyaçeslav Semiqlazov, Yaşar Babayev

Yarımmüdafiəçilər: İqor Ponomaryov, Nazim Süleymanov

Hücumçular: Kazbek Tuayev, Anatoli Banişevski, Ələkbər Məmmədov, Yuri Kuznetsov

