Bu il Azərbaycanda qəsdən öldürülən qadınların sayı AÇIQLANDI

Baş Prokurorluq bu il qəsdən öldürürlən qadınların sayını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Baş Prokurorluq qadınlara qarşı zorakılıq halları ilə bağlı müraciət edib:

"Qadınlara qarşı psixi və fiziki zorakılıq sağlam cəmiyyət üçün ciddi təhdid olaraq qalır. Təəssüflər olsun ki, təkcə bu ilin I yarımili ərzində baş verən qəsdən adam öldürmə cinayətləri nəticəsində 33 qadın zərər çəkib.

Qadınlara qarşı zorakılıqla mübarizədə ən böyük maneə susmaqdır!

Susaraq cinayətə ortaq olma! Qadına qarşı zorakılıq halları ilə üzləşdikdə dərhal Baş Prokurorluğun "961" Çağrı Mərkəzinə müraciət et!

#qadınzorakılığınasusma".

