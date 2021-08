İlham Əliyev “Şərəf” ordenini Oljas Süleymenova təqdim edib

Bu gün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev görkəmli qazax şairi və ictimai xadim Oljas Süleymenovu qəbul edərkən ona “Şərəf” ordenini təqdim edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev görüş zamanı Oljas Süleymenovun Azərbaycanın bir neçə ali mükafatı ilə təltif olunduğunu xatırladıb.

bundan başqa, Prezident Oljas Süleymenovun Azərbaycanla Qazaxıstan arasında mədəni əlaqələrin inkişafına verdiyi töhfələrə görə bu ilin may ayında “Şərəf” ordeni ilə təltif edildiyini bildirib və ordeni görkəmli qazax şairinə təqdim edib.

