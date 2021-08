Sumqayıt şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov tanınmış idmançımız Rafael Ağayevi təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Zakir Fərəcov karateçi Rafael Ağayevi "Tokio-2020” Yay Olimpiya Oyunlarının gümüş medalını qazanması münasibəti ilə təbrik edib, idmançımıza gələcək fəaliyyətində uğurlar arzulayıb.

Şəhər rəhbəri idmançımıza xatirə hədiyyəsi təqdim edib.

Qeyd edək ki, ölkəmizə "Tokio-2020” Yay Olimpiya Oyunlarında gümüş medal qazandırıb.

