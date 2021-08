Turistləri daşıyan təyyarə Rusiyanın Kamçatka bölgəsindəki Kuril gölünə düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, təyyarədəki 16 nəfərdən 8-i xilas edilib. Digər 8 nəfər isə axtarışları davam etdirilir.

