COVID 19-a yoluxan hər 4 xəstədən birində BU PROBELMLƏR yaranır - Həkim

"COVID-19-a yoluxan hər 4 xəstədən birində ciddi böyrək, ürək, qaraciyər problemi yaranır və orqanizmdə qalır"



Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Səhiyyə Nazirliyinin “İnstagram” səhifəsindəki canlı yayımda Azərbaycan Tibb Universitetinin Urologiya kafedrasının doktorantı Araz İbrahimov deyib.:



"Bundan qorunmaq üçün qaydalara riayət olunmalıdır. Bəzən deyirlər ki, “yoluxacağıqsa, niyə peyvənd olunaq ki?”. Peyvənd olunmaq ona görə lazımdır ki, xəstəliyi yüngül keçirək, xəstəxanaya, reanimasiyaya düşməyə ehtiyac qalmasın. Delta ştammı geniş yayılıb, indi Yota ştammı da deyilir, ştammlar hələ gedəcək, ona görə bütün bunların hamısına qarşı bədənimizdə immunitet yaranmalıdır”- deyə qeyd edib.

