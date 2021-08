Qarabağ Regional Memarlıq və Şəhərsalma Baş İdarəsinin yerləşəcəyi şəhər məlum olub

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi yanında Qarabağ Regional Memarlıq və Şəhərsalma Baş İdarəsi Bərdə şəhərində yerləşəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, "Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi yanında Qarabağ Regional Memarlıq və Şəhərsalma Baş İdarəsi haqqında Əsasnamə"də əksini tapıb.

Sənədə görə, Baş İdarənin müstəqil balansı, üzərində Azərbaycan Respublikası Dövlət Gerbinin təsviri, Komitənin və Baş İdarənin adı həkk olunmuş möhürü, müvafiq ştampları və blankları, xəzinə və bank hesabları var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.