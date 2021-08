Türkiyənin şimalındakı Kastamonu vilayətində daşqınlar nəticəsində həlak olanların sayı 9 nəfərə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bölgədə axtarış-xilasetmə və təxliyə işləri üçün 17 helikopter cəlb edilib.

Daşqınlar Kastamonu, Sinop və Bartın vilayətlərində ciddi fəsadlar törədib. Üç vilayətdən 900-dən çox sakin təxliyə olunub.

Bartında ötən gün itkin düşmüş şəxsin axtarışları davam edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.