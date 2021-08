UNEC-ə yeni prorektorlar təyin edildi

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinə (UNEC) yeni prorektorlar təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə universitetin rektoru Ədalət Muradov rəsmi "Facebook" səhifəsində məlumat verib.

O bildirib ki, maliyyə və mühasibat fakültəsinin dekanı dosent Gəray Musayevi Tədris və təlim texnologiyaları üzrə, Təhsilin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi və idarə edilməsi mərkəzinin direktoru dosent Raqif Qasımovu isə Rəqəmsallaşma üzrə prorektor vəzifəsinə təyin edib:

"İnanıram ki, hər biri UNEC-in qarşıya qoyduğu hədəflərə nail olmaq üçün layiqli töhfələr verəcək"

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.