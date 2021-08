"Koronavirus sonsuzluğa da səbəb ola bilər" - Araz İbrahimov

“Çində aparılmış araşdırmaya əsasən, dünyasını dəyişmiş xəstələrin 30 faizində müəyyən olunub ki, onlar kəskin böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Tibb Universitetinin urologiya kafedrasının doktorantı Araz İbrahimov Səhiyyə Nazirliyinin instaqram səhifəsində canlı yayımda deyib.

O qeyd edib ki, 3-10 faiz xəstələrdə isə ani olaraq kəskin böyrək çatışmazlığı inkişaf edir: “Bunlar hospitalizaiya və ev şəraitində olan xəstələr ola bilər. Yəni böyrək öz funksiyasını yerinə yetirə bilmir. Risk qrupuna daxil olan şəkərli diabet xəstələrinin xəstəliyə görə böyrəklərinin xeyli hissəsi sıradan çıxır. COVİD onları daha da sürətləndirir.

Həmçinin, arterial qan təzyiqi olan və piylənmədən əziyyət çəkən xəstələrimiz də yüksək risk qrupundadır böyrəklər baxımından. Uroloji baxımdan COVİD-in böyrəklərdə təsirlərindən biri də qanaxma verməsi ilə bağlıdır. Bilirik ki, müalicədə ciddi şəkildə qandurulaşdırıcılardan istifadə edirik. Uroloji və onkoloji problemləri olan xəstələrimiz var. Bu qandurulducuların təsirindən bu xəstəlikdə qanaxma riski yüksək olur.

COVİD-in mənfi təsirlərindən biri sonsuzluq verə bilməsi ilə əlaqədardır. Bu da elmi araşdırmalarda əks olunub. Məsələnin həm də psixoloji tərəfi var”.

