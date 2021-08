Rusiyadan gətirilən yararsız toyuq məhsulunun satılmasının qarşısı alındı

Həyata keçirilən nəzarət tədbirləri çərçivəsində Rusiya Federasiyasında fəaliyyət göstərən “RESURS-YUQ” MMC-nin istehsalı olan və “Azfood Company” MMC tərəfindən ölkəmizə idxal edilən ümumi çəkisi 19 691 kiloqram toyuq dərisi məhsuluna Agentliyin müfəttişləri tərəfindən baxış keçirilib.

Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən (AQTA) Metbuat.az-a verilən məlumata görə, baxış zamanı idxal olunan məhsullardan nümunələr götürülərək Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun müvafiq laboratoriyasına təqdim olunub.

Aparılan müayinələr nəticəsində məhsul partiyasında (11 886 kiloqram) patogen mikroorqanizm olan salmonella aşkar edilib. Agentlik tərəfindən istehlaka yararsız məhsulların satış şəbəkəsinə daxil olmasının qarşısı alınıb.

Faktla bağlı qanunvericiliyə uyğun müvafiq tədbirlər görülüb.

