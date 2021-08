Bakıda 13 yaşlı uşağın dəhşətli ölüm anı kameraya düşdü - ANBAAN VİDEO

Ötən həftə Bakının Yasamal rayonu ərazisində ölümlə nəticələnən dəhşətli hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə baku.ws-in "qaynar xətt"inə hadisə qurbanının yaxınları məlumat verib.

Belə ki, 7 avqust 2021-ci il tarixdə, 22:32 radələrində 2008-ci il təvəllüdlü Bağışov Nurlan Əyyar oğlu və 1966-cı il təvəllüdlü Bağışov Əyyar Hüseynqulu oğlu yolu keçərkən yüksək sürətlə hərəkət edən göy rəngli "Mazda CX-5" markalı avtomobilin zərbəsinə məruz qalıb.

13 yaşlı oğlan avtomobilin zərbəsindən əks yola düşərək qarşıdan gələn "Toyota Prius" markalı minik maşınının təkərləri altına düşüb. N.Bağışov hadisə zamanı yerindəcə keçinib, atası Ə.Bağışov isə xəsarət alaraq Mərkəzi Kliniki Xəstəxanaya yerləşdirilib.

Hadisə zamanı xəsarət almış və həyatını itirən azyaşlının atası Bağışov Əyyar Yasamal rayon Polis İdarəsində işin düzgün aparılmamasından şikayətçidir. O, bu məqsədlə Prezident İlham Əliyevə şikayət ərizəsi də göndərib.

Övladını itirmiş ata ərizədə qeyd edir ki, cinayət hadisəsi ört-basdır edilir. Belə ki, o, iddia edir ki, hadisə yerinə tökülmüş qan spirtli maddələrlə yuyulub təmizlənib, maşından qopmuş əşyayi-dəlillər məhv edilib, kamera görüntüləri silinib. Uşağı vuran avtomobilin sürücüsü qadın olduğu halda onun əri bir gün sonra saxlanılıb və bir saat sonra azadlığa buraxılıb.

Qeyd edək ki, hadisə ilə bağlı cinayət işini araşdıran müstəntiq Samir Ağayevlə əlaqə saxladıq. O, əvvəlcə bizimlə 15 dəqiqə sonra danışacağını bildirsə də, növbəti əlaqə qurmaq cəhdlərimiz uğursuzluqla nəticələndi.

