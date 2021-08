"Qarabağ" növbəti mərhələdə - Konfrans Liqası

Bu gün “Qarabağ” Konfrans Liqasında 3-cü təsnifat mərhələsi çərçivəsində AEL (Kipr) ilə cavab görüşünü keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçirilən qarşılaşmanın ilk hissəsi qolsuz başa çatıb. Qurban Qurbanovun komandasına qələbə qazandıran qol 88-ci dəqiqədə vurulub. İkinci hissədə meydana daxil olan Ağdam klubunun yeni transferi Kadi Borqes "Qarabağ"a qələbə qazandıran qolu vurub - 1:0. Bu qələbə "atlılar"ı növbəti mərhələyə daşıyıb.

Qeyd edək ki, “Qarabağ” pley-offda “Aberdin” (Şotlandiya) – “Breydablik” (İslandiya) cütünün qalibi ilə qarşılaşacaq.

