UEFA Konfrans Liqasının III təsnifat mərhələsinin AEL-ə qarşı cavab oyununda "Qarabağ" hesabı açıb.

Metbuat.az offsideplus.az xəbər verir ki, 87-ci dəqiqədə Kadi fərqlənib.

"Qarabağ" - AEL (Kipr) 1:0 (Kadi, 87.) İlk oyun: 1:1

Qolun görüntülərini təqdim edirik:

