Azərbaycanın sabiq səfiri İsfəndiyar Vahabzadənin Rusiya ərazisinə girişinə 50 illik qadağa qoyulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə TASS-a Rusiyanın Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib.

Buna sabiq diplomatın ruslar haqqında fikirləri səbəb olub.

