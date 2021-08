Türkiyə şəhid verdi

İraqın şimalında "Pəncə-Şimşək" əməliyyatı ərazisində bir türk hərbçisi şəhid olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

"PKK terrorçularının İraqın şimalında yerləşən hərbi bazamıza hava hücumu nəticəsində 1 hərbçimiz yaralanıb. Yaralı hərbçi xəstəxanaya çatdırılıb, lakin həkimlərin səylərinə baxmayaraq, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb" - nazirlik qeyd edib.

Türkiyə hərbçilərinin cavab tədbirləri nəticəsində hücumu həyata keçirən 3 terrorçu zərərsizləşdirilib. Hazırda bölgədə əməliyyat davam edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.