Konfrans Liqasında “Neftçi” və “Qarabağ”ın rəqibləri BİLİNDİ

Avrokuboklarda mübarizəni davam etdirən Azərbaycan klublarının növbəti rəqibləri bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Neftçi” və “Qarabağ”ın Konfrans Liqasının pley-off mərhələsində qarşılaşacağı komandalar ilə çempionlar yolunda mübarizə aparacaq. Belə ki, “Neftçi” “Makkabi” (Hayfa) ilə görüşəcək. “Qarabağ” isə Şotlandiya “Aberdin”i ilə üz-üzə gələcək.

Qeyd edək ki, pley-offun qarşılaşmaları avqustun 19-da və 26-da keçiriləcək. Hər iki Azərbaycan klubu ilk matçı evdə oynamalıdır. Bu üzdən görüşlərin vaxtı və ya yerində dəyişikliyin olması istisna deyil.

