Çinin Xubey əyalətində leysan yağışlar selə səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, fəlakət nəticəsində 21 nəfər ölüb, 4 nəfər isə itkin düşüb.

Suitshu əyalətində isə leysan yağışlar çayların daşmasına səbəb olub. 3 minə yaxın yaşayış yeri selə qərq olub, 211-i isə tamamilə çöküb.

