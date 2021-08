Taliban Əfqanıstanın daha bir böyük şəhərini ələ keçirib.

Metbuat.az xarici KİV-nə istinadən xəbər verir ki, Kabildən sonra Əfqanıstanın ikinci ən böyük şəhəri Qəndəhar da ələ keçirilib. Belə ki, silahlı dəstələr şəhərin qubernatorluğunun binasını, təhlükəsizlik qüvvələrinin qərargahını və digər qurumları nəzarətdə saxlayır.

Bundan başqa, “Taliblər” hərbçilərin və dinc sakinlərin şəhərdən çıxmaları üçün 48 saatlıq atəşkəs rejimi tətbiq edib.

