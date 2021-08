Türkiyənin şimal bölgələrində baş verən təbii fəlakət nəticəsində 27 nəfər ölüb.

Metbuat.az Türkiyə KİV-nə istinadən xəbər verir ki, sel nəticəsində 25 nəfər Kastamonu da, 2 nəfər isə Sinopda həlak olub. Bartında itkin düşən 1 nəfərin isə axtarışları davam edir.

Bölgədə genişmiqyaslı dağıntı meydana gəlib.

